Hamama Giren Terler Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Hamama giren terler atasözü, bir işe kalkışan kişinin, o iş ile ilgili tüm zorlukları göze alması gerektiği anlamına gelmektedir.

Hamama Giren Terler Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Bir insan bir yola koyulduğu ya da bir işe başladığı zaman muhakkak ki engellerle karşılaşabilir. Fakat bu engellerle karşılaştığında pes edip o yolun ya da o işin peşini bırakmamalıdır. Çünkü insan işe başlarken ya da yola çıkarken bu gibi zorluklarla ve engellerle karşılaşabileceğini göze almış olmalıdır. O yüzden bu yolda sebat etmek gerekir.

Hamama Giren Terler Atasözünün Kısaca Açıklaması

Her kim ki bir işe kalkışmıştır, o halde o işin her türlü zorluğunu, çektireceği cefaları da göze almalıdır.