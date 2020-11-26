26.11.2020 - 13:54 |
Hamama Giren Terler Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Atasözleri hayatımızın her anında, farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Çünkü ülkemizde çok yaygın olarak kullanılmaktadırlar. İster bakkalda olsun, ister büyüklerimizin evinde, her zaman mutlaka bir atasözüyle karşılaşırız. İşte bu atasözlerinden biri de hamama giren terler atasözüdür. Peki, bu atasözünün anlamı nedir? Bu atasözünün açıklamasını kısaca nasıl yapabiliriz? İşte bu atasözü hakkında bilinmesi gerekenler.
Hamama giren terler atasözü, bir işe kalkışan kişinin, o iş ile ilgili tüm zorlukları göze alması gerektiği anlamına gelmektedir.
Hamama Giren Terler Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Bir insan bir yola koyulduğu ya da bir işe başladığı zaman muhakkak ki engellerle karşılaşabilir. Fakat bu engellerle karşılaştığında pes edip o yolun ya da o işin peşini bırakmamalıdır. Çünkü insan işe başlarken ya da yola çıkarken bu gibi zorluklarla ve engellerle karşılaşabileceğini göze almış olmalıdır. O yüzden bu yolda sebat etmek gerekir.
Hamama Giren Terler Atasözünün Kısaca Açıklaması
Her kim ki bir işe kalkışmıştır, o halde o işin her türlü zorluğunu, çektireceği cefaları da göze almalıdır.