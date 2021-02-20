Hamanın Diğer Adı Nedir? İşte Bulmacanın Cevabı

Hama, kelime itibariyle her ne kadar değişik anlama gelse de budala, ahmak anlamlarını taşıdığı gibi halı ve kilim tezgahları içinde bu ifade kullanılabilir. Bazen hemen kelimesinin türediği haman'dan da geldiği bilinmektedir.



Hamanın Diğer Adı Nedir?



Çengel ve kare bulmacaların vazgeçilmez kelimesi hamanın anlamı ahmak ve budaladır. Ayrıca halı tezgahı ya da kilim tezgahı olarak da kullanılır. Osmanlıca da bazen kovmak ve defetmek anlamlarında da kullanıldığı görülmüştür.



İşte Bulmacanın Cevabı



Bulmacalar da sıkça rastlanan hama kelimesinin cevabı halı, kilim ya da bez dokuması yapılan tezgahlar olabileceği gibi, ikinci bir anlam olarak da ahmak veya budala olabilmektedir. Genellikle bulmacalarda karşımıza çıkan ve anlamı merak konusu olan bu kelimenin halı tezgahı karşılığı olabileceği gibi, ahmak ve budala karşılığı da olmaktadır. Çıkan bulmacaya göre değişik alternatifleri kullanabilirsiniz.