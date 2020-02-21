Harvard MUN’da, dünya sorunlarına çözüm ürettiler

Konferansta öğrenciler farklı komitelerde gerçek dünya meselelerini tartışmak için bir araya gelip çözüm önerileri üretiyorlar.

30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Harvard Üniversitesi’nde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansın odak noktası güncel dünya sorunları oldu. Konferansa Akademik Koordinatör Nur Şahin ile birlikte katılan kolej öğrencileri Sri Lanka delegesi olarak görev aldı.