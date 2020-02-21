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    HaberlerEğitim Haberleri Harvard MUN’da, dünya sorunlarına çözüm ürettiler
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    21.02.2020 - 07:00 |

    Harvard MUN’da, dünya sorunlarına çözüm ürettiler

    Harvard Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı’na bu yıl Özel Marmara Koleji’nden 6 öğrenci katıldı. BM toplantılarının gençlere yönelik bir simülasyonu olan MUN, dünyanın pek çok ülkesinde düzenleniyor.

    Harvard MUN’da, dünya sorunlarına çözüm ürettiler

     

    Konferansta öğrenciler farklı komitelerde gerçek dünya meselelerini tartışmak için bir araya gelip çözüm önerileri üretiyorlar.

    30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Harvard Üniversitesi’nde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansın odak noktası güncel dünya sorunları oldu. Konferansa Akademik Koordinatör Nur Şahin ile birlikte katılan kolej öğrencileri Sri Lanka delegesi olarak görev aldı.

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