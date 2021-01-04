Hasta Zıt Anlamlısı Nedir? Hastanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Hasta kelimesi; pek çok dilde olduğu gibi dilimizde de en fazla kullanılan kelimelerin içerisinde bulunmaktadır. Anlamından ötürü hayatın her alanında karşılaşılacak olan bu kelimenin zıt anlamlısı merak konusu olmaktadır. Zıt anlamlı kelimelere dair araştırma yapanlar hasta zıt anlamlısı hakkında da bilgi sahibi olmak istemektedirler. Peki hasta kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Detayları sizler için derledik.
Hasta kelimesi; sağlığı açısından olumsuz belirtilere sahip olan canlılar için kullanılan bir kelimedir. Hasta kelimesinin; herhangi bir canlının sağlığı hakkındaki durumu ifade ettiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Hasta kelimesinin zıt anlamı da, kelimenin anlamının tam tersini ifade eder. Hasta kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi verip örneklendirmek, daha anlaşılır olmasına katkı sağlayacaktır.
Hastanın Zıt Anlamlısı
Kelime, anlamı itibariyle çok sık bir şekilde kullanılan kelimelerin içerisinde bulunmaktadır. Hasta kelimesinin zıt anlamı için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Hasta kelimesinin zıt anlamlısı; sağlıklıdır. Hasta kelimesiyle sağlıklı kelimesinin bir arada bulunduğu örmek aşağıdaki gibi olacaktır;
- Doktor, hasta bireyin sağlıklı olduğunu duyunca, mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.
- Hastalandığında sağlığına kavuşmak için çok dua etti.