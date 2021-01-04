Hasta Zıt Anlamlısı Nedir? Hastanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Hasta kelimesi; sağlığı açısından olumsuz belirtilere sahip olan canlılar için kullanılan bir kelimedir. Hasta kelimesinin; herhangi bir canlının sağlığı hakkındaki durumu ifade ettiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Hasta kelimesinin zıt anlamı da, kelimenin anlamının tam tersini ifade eder. Hasta kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi verip örneklendirmek, daha anlaşılır olmasına katkı sağlayacaktır.



Hastanın Zıt Anlamlısı



Kelime, anlamı itibariyle çok sık bir şekilde kullanılan kelimelerin içerisinde bulunmaktadır. Hasta kelimesinin zıt anlamı için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Hasta kelimesinin zıt anlamlısı; sağlıklıdır. Hasta kelimesiyle sağlıklı kelimesinin bir arada bulunduğu örmek aşağıdaki gibi olacaktır;



- Doktor, hasta bireyin sağlıklı olduğunu duyunca, mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

- Hastalandığında sağlığına kavuşmak için çok dua etti.