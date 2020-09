Hatay Haritası: Hatay İlçeleri Nelerdir? Hatay İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Hatay şehri Anadolu’ya yerleşmenin ilk görüldüğü alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu yönüyle oldukça önemli tarihi yapıların bulunduğunu dile getirmek mümkün. Aynı zamanda birçok farklı ilçeye ve bu ilçeler üzerinden önemli oranda nüfusa sahiptir. Fakat Hatay için sağlıklı bir bilgi ancak 1940 yılından sonra nüfus açısından alınabildi.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Hatay Kaç İlçesi Vardır?



Hatay'ın toplam olarak 15 tane ilçesi bulunmaktadır. Her bir ilçe Hatay şehrinin etrafında çevrelenmiş olarak bulunmaktadır. Aynı zamanda ilçelerin nüfus oranı da değişkenlik göstermektedir. Daha çok tarım ve hayvancılıkla ilgilenen şehir, bu bağlamda ilçeleri üzerinden daha yoğun şekilde öne çıkıyor. Merkezde ise genelde sanayileşme ile beraber yine tarım ve hayvancılık devam etmektedir.



Hatay Nüfusu Ne Kadar?



Belirli yıllar içerisinde Türkiye'deki şehirlerin nüfusu takip edilir. Bu doğrultuda Hatay şehri için en güncel nüfus bilgileri 1940 yılından sonra gerçek şekilde alınmaya başlanabildi. Bu doğrultuda şu an güncel olarak Hatay şehrinin nüfusu 1.628.894 olarak öne çıkıyor. Bu nüfusun belli bir kısmı şehir merkezinde ikamet ederken diğer nüfus oranı ise ilçelerde bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda nüfus artışı yüzde açısından oldukça yüksek noktaya çıkmış durumda. Özellikle bazı önemli ilçeleri içerisindeki nüfus artışı daha fazla gerçekleşiyor.



Hatay İlçeleri Nelerdir?



Hatay şehrinin toplamda 15 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerde ikamet eden halk farklı geçim kaynakları üzerinden yaşamını sürdürmektedir. İlçelerin isimlerini şu şekilde sıralamak mümkün;



- Antakya

- İskenderun

- Defne

- Dörtyol

- Samandağ

- Kırıkhan

- Reyhanlı

- Altınözü

- Arsuz

- Payas

- Ersin

- Hassa

- Yayladağı

- Kumlu

- Belen



Şu an güncel olarak Hatay şehidinin 15 tane ilçesini bu şekilde sıralamak mümkün. Özellikle sınır bölgesinde yer alması ile beraber, ilçelerin bir kısmı şehrin etrafında bir kısmı ise sınıra yakın olarak öne çıkıyor.