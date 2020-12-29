Hatırlamak Zıt Anlamlısı Nedir? Hatırlamanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Hatırlamak kelimesi unutmamak manasına gelen bir eylem kelimesidir. Bu eylemin yani hatırlamak sözcüğünün zıt anlamlı kelimesi de doğal olarak unutmak sözcüğü olmaktadır.



Hatırlamanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Hatırlamak kelimesi, sözcük türleri arasından eylem yani fiil grubuna giren bir kelimedir. Günlük hayatta insanların en çok ihtiyaç duyduğu eylemlerden birisidir. Özellikle beyin gücünü kullanarak iş hayatını devam ettiren insanların ve öğrenci olarak hayatını devam ettirenlerin en ihtiyaç duyduğu ve yapmak zorunda olduğu bir eylemdir.



Hatırlamak eylemi bir nevi unutmamak şeklinde söylenebilir. Bu kelime ile farklı bir yazılışa sahip olsa da anımsamak kelimesi aynı anlama gelir. Bu kelimelerin zıt anlamlısını ise unutmak kelimesi oluşturur. Anlam olarak unutmak kelimesi tam ters manaya gelir.