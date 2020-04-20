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    HaberlerEğitim Haberleri Hayat Eş Anlamlısı Nedir? Hayat Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler
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    20.04.2020 - 18:33 |

    Hayat Eş Anlamlısı Nedir? Hayat Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Hayat kelimesi amaca uygun şekilde pek çok farklı anlam üzerinde değerlendirilmektedir. Aynı şekilde bu sözcüğün eş anlamlısı da bulunuyor. Siz de hayat kelimesinin eş anlamlısını öğrenerek değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Peki, hayat eş anlamlısı nedir? Hayat kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında detaylar.

    Hayat Eş Anlamlısı Nedir? Hayat Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Hayat kelimesi için TDK’ya bakıldığında Türkçe eş anlamlısı olarak ‘yaşam’ karşımıza çıkmaktadır. Yazılışları farklı olsa dahi aynı anlam üzerinden hem hayat hem de yaşam sözcüklerini değerlendirebilirsiniz.

    Hayat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

    Hayat kelimesinin eş anlamlısına bakıldığında Türk Dil Kurumu açısından ‘yaşam’ sözcüğü ön plana çıkmaktadır. Aynı anlamları ile beraber hayat ve yaşam sözcükleri tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

    Hayat Nedir?

    Hayat kelimesinin Türkçe karşılığı ‘Doğumdan ölüme kadar geçen süre’ olarak değerlendirilmektedir. Genellikle canlı varlıklar için kullanılan bir kelimedir. Özellikle halk arasında insanlar için kullanılır. Ancak bütün canlıları kapsayan bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Canlının doğumundan itibaren ölümüne kadar devam eden süre olarak tabir edilir. Eş anlamlı şekilde hem hayat hem de yaşam kelimelerini kullanabilirsiniz.

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