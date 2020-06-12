Hayata ilk adım anaokulu

Okul öncesi eğitim, en az ilkokul, lise, üniversite kadar önemli. Çünkü bu dönem çocuğun, bilişsel, sosyal, duygusal, motor gelişimi ve öz bakım becerilerini geliştiği kritik bir zaman. Araştırmalar da anaokulunda eğitim alan çocukların, ilerleyen okul dönemlerinde daha başarılı olduklarını ortaya koyuyor. Hatta okul öncesi eğitim alan çocukların ergenlik ve sonrasında suç işleme olasılıklarının daha düşük, üniversite bitirme oranlarının ise daha yüksek olduğu tespit edildi. Ayrıca okulöncesi eğitim alan çocuklar, ailesinin dışında kendi yaşıtlarıyla sosyalleşip, paylaşma, yardımlaşma, işbirliği gibi pek çok beceriyi edinebiliyor.

Öz bakımını yapmalı

Uzmanlar, çocukların evde bakacak bir aile bireyi varsa, 2-2,5 yaşına kadar evde kalabileceğini ancak 36 aydan sonra evde birileri olsa bile çocuğun okul öncesi eğitime yönlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ancak buna rağmen her çocuk, okul öncesi eğitime hazır olmayabiliyor. Anaokuluna başlayacak bir çocuğun giyinip-soyunma, ellerini yıkama gibi bazı öz bakım becerilerine sahip olması, kendini sözel olarak ifade edebilmesi, basit yönergeleri anlayabilmesi gerekiyor.

‘Okul yakın olmalı’

Eğitimciler anaokulu seçerken ailelerin dikkat etmesi gereken kriterleri ise şöyle sıralıyor:

- Çocuğun uykudan mahrum kalmaması ve uzun süreli yolculuk yapmaması için anaokulu yakın olmalı.

- Anaokulu, çocukların rahatça hareket edebilecekleri kadar geniş, havadar olmalı, yeterli güneş ışığı almalı.

- Çocukların temas ettiği tüm materyaller çocuk sağlığını tehdit etmeyecek malzemelerden yapılmalı.

- Güvenlik önlemleri incelenmeli.

- Eğitim kadrosu ve yöneticiler bu alanda eğitim almış, pedagojik yeterliliği olan kişiler olmalı.