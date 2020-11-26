Hazıra Dağlar Dayanmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Büyük miktarda hazır para, hazıra dağlar dayanmaz ata sözünde "dağlar" kelimesi temsil eder. Buna göre devasa büyüklükteki bu hazır para, her ne kadar çok fazla olduğundan insan ha hayatının sonuna kadar yetecekmiş gibi görünse de, aslında hayat sürekli olarak aktif olan bir gelir kaynağı olmadan sürdürülemez.

Hazıra Dağlar Dayanmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Çok fazla para olsa da, o paranın bir gün bir anda bitmeyeceğinin bir garantisi yoktur. Kontrollü bir şekilde harcansa ad, hazır para tükenmeye, azalmaya, bir süre sonra bütün ihtiyaçları karşılayamamaya başlar. Bu küçük miktar paralar için kolay anlaşılır bir durumdur. Ancak miktar fazla olunca insanlar bu gerçeği göz ardı etmeye meyilli olurlar.

Kısaca Hazıra Dağ Dayanmaz Atasözü Açıklaması

Sürekli aktif bir gelir kaynağı olmadan, hazır parayla hayat sürekli ve düzgün biçimde idame ettirilemez.