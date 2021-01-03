Hediye Zıt Anlamlısı Nedir? Hediyenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Hediye Türkçe de zıt anlamı bulunmayan ancak eş anlamı bulunan kelimelerden birisini oluşturur. Bu kelime Türkçe de istisnai olarak zıt anlamı olmayan kelimelerden birisidir.



Hediyenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Hediye mana olarak bir insanın bir insanı mutlu etmek için maddi veya manevi bir karşılığı olarak verdiği bir şeydir. O verilen şeye hediye ismi verilmektedir. Hediye doğum günlerinde, yılbaşlarında veya özel günlerde alınan, insanlar arasındaki bağı güçlendiren, insanları mutlu eden bir unsurdur. Bunun yanı sıra bu kelimenin Türkçe de var olan diğer kelimeler de olduğu gibi zıt anlamlı bir kelimesi bulunmamaktadır.