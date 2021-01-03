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    03.01.2021 - 03:32 |

    Hediye Zıt Anlamlısı Nedir? Hediyenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Hediye her insanın hayatında çok sık bir şekilde kullanılan kelimelerden birisidir. Bu kelime aynı zamanda insanların birbiriyle kaynaşmasını, sevgi bağını, gönül bağını arttıran kelimelerden irisini oluşturmaktadır. Aynı zamanda hediye almak, hediye vermek İslam dini açısından da büyük sevabı olan bir eylemdir. Hatta İslamiyet'te bu eylem hediyeleşmek şeklinde geçmektedir. Hediye zıt anlamlısı nedir? Hediyenin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik

    Hediye Zıt Anlamlısı Nedir? Hediyenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler


    Hediye Türkçe de zıt anlamı bulunmayan ancak eş anlamı bulunan kelimelerden birisini oluşturur. Bu kelime Türkçe de istisnai olarak zıt anlamı olmayan kelimelerden birisidir.

    Hediyenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Hediye mana olarak bir insanın bir insanı mutlu etmek için maddi veya manevi bir karşılığı olarak verdiği bir şeydir. O verilen şeye hediye ismi verilmektedir. Hediye doğum günlerinde, yılbaşlarında veya özel günlerde alınan, insanlar arasındaki bağı güçlendiren, insanları mutlu eden bir unsurdur. Bunun yanı sıra bu kelimenin Türkçe de var olan diğer kelimeler de olduğu gibi zıt anlamlı bir kelimesi bulunmamaktadır.

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