Helal Zıt Anlamlısı Nedir? Helalin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Müslümanların yaşayış tarzı helal kavramı üzerine kurulu bir yaşayış tarzı olarak kurulmuştur. Yaptıkları her hareket helal kavramı ve helal kelimesinin zıt anlamı olan haram kelimesi üzerine ayırım gösterir.



Helal Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Müslümanlar helal kavramına ehemmiyetle önem verdikleri gibi bu kavrama Yahudiler de önem vermektedir. Daha çok Yahudiler yemek olarak helal kavramına dikkat etmişlerdir. Helalin zıt anlamlı kelimesi olarak karşılığı haram sözcüğüdür.



Haram sözcüğü anlam olarak helalin tam karşısında durmaktadır. Haramın kelime anlamı İslam dinine uygun olmayan İslam dininin yasakladığı Müslümanlar arasında da sakıncalı olarak görülen eylem hareket davranış ve sözlerdir. Haram olan bu şeyleri yapmanın sonucunda bir günah ortaya çıkmaktadır. Bununda Allah katında cezası vardır.