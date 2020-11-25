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    HaberlerEğitim Haberleri Her Güzelin Bir Kusuru Vardır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    25.11.2020 - 17:44 |

    Her Güzelin Bir Kusuru Vardır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Türk Dili oldukça çok özelliğe sahip bir dildir. Özellikle atasözleri ve deyimleri bakımından Türk Dili oldukça gelişmiş dillerden bir tanesidir. Bu sebeple dile zenginlik katmak amacıyla Türkçede deyimlerden ve atasözlerinden yararlanılır. Bu atasözlerinden bir tanesi de ‘her güzelin bir kusuru vardır.’ atasözüdür. ‘Her güzelin bir kusuru vardır.’ atasözünü detaylarını derledik.

    Her Güzelin Bir Kusuru Vardır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözleri geçmişten günümüze kadar söylenerek gelmiş dilin en önemli özelliklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple dilimizde atasözü kullanımı oldukça yaygındır. Atasözlerinin kim tarafından söylendiği bilinmez. Ancak atasözleri genellikle nasihat verme niteliği bulunan sözlerdir.

    Her Güzelin Bir Kusuru Vardır Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Her güzelin bir kusuru vardır.’ atasözü her iyi insan, her güzel insanın beğenilmeyen bir tarafına, ufak da olsa bir kusurunun olduğuna dair bir tespittir. Kusuru olmayan hiç kimse ya da hiçbir şey yoktur, şeklinde açıklanmaktadır. Bu sebeple ülkemizde de birçok konuda kullanılan ‘her güzelin bir kusuru vardır.’ atasözü çok gerçekçi durum açıklaması veren bir atasözüdür.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Geçmişten günümüze kadar aktarılan atasözleri değişmez sözlerdir. Ülkemize de bazı durumlar açıklamak amacıyla atasözlerinden yararlanır. Bu atasözlerinden bir tanesi de ‘her güzelin bir kusuru vardır.’ atasözü böylece güzel de olsa o kişinin sevilmeyen beğenilmeyen bir özelliğin de olduğuna dair bir tespitte bulunur.

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