Her Güzelin Bir Kusuru Vardır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri geçmişten günümüze kadar söylenerek gelmiş dilin en önemli özelliklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple dilimizde atasözü kullanımı oldukça yaygındır. Atasözlerinin kim tarafından söylendiği bilinmez. Ancak atasözleri genellikle nasihat verme niteliği bulunan sözlerdir.



Her Güzelin Bir Kusuru Vardır Atasözünün Anlamı Ne Demek?



‘Her güzelin bir kusuru vardır.’ atasözü her iyi insan, her güzel insanın beğenilmeyen bir tarafına, ufak da olsa bir kusurunun olduğuna dair bir tespittir. Kusuru olmayan hiç kimse ya da hiçbir şey yoktur, şeklinde açıklanmaktadır. Bu sebeple ülkemizde de birçok konuda kullanılan ‘her güzelin bir kusuru vardır.’ atasözü çok gerçekçi durum açıklaması veren bir atasözüdür.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Geçmişten günümüze kadar aktarılan atasözleri değişmez sözlerdir. Ülkemize de bazı durumlar açıklamak amacıyla atasözlerinden yararlanır. Bu atasözlerinden bir tanesi de ‘her güzelin bir kusuru vardır.’ atasözü böylece güzel de olsa o kişinin sevilmeyen beğenilmeyen bir özelliğin de olduğuna dair bir tespitte bulunur.