Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Birçok atasözünde olduğu gibi bu sözde de mecazi bir anlatım vardır. Horoz, insan kelimesini tanımlarken, ötmek kelimesi de kişinin kendini rahat hissetmesi anlamına gelir.

Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter Atasözünün Anlamı Ne Demek?

TDK'ya göre Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter atasözünün iki anlamı vardır.

Anlamı: Herkesin sahiplendiği, benimsediği bir yer vardır. Bu yer evi, mahallesi ya da iş yeri olabilir. İnsan bu yerlerde kendisini daha rahat hisseder. Herhangi bir engel ile karşılaşmadığı için çok daha özgür hareket eder.



Anlamı: İnsanların kendini rahat ifade edebilmeleri için ya aşina olduğu ortamlarda ya da tanıdığı kişilerle konuşmalıdır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Hiç kimse yabancısı olduğu yerlerde istediği gibi davranamaz. Ailesinin ve arkadaşlarının olduğu yerlerde çok daha rahat davranır.