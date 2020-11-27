Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter atasözünde insanın tanındığı ve sevildiği yerlerde sözünün daha fazla geçtiği vurgulanır. İnsan yabancılık çektiği yerlerde ise özgür hissedemez ve içine kapanır. Her horoz kendi çöplüğünde öter atasözünün açıklaması, konusu ve anlamı nedir? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.
Birçok atasözünde olduğu gibi bu sözde de mecazi bir anlatım vardır. Horoz, insan kelimesini tanımlarken, ötmek kelimesi de kişinin kendini rahat hissetmesi anlamına gelir.
Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter Atasözünün Anlamı Ne Demek?
TDK'ya göre Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter atasözünün iki anlamı vardır.
Anlamı: Herkesin sahiplendiği, benimsediği bir yer vardır. Bu yer evi, mahallesi ya da iş yeri olabilir. İnsan bu yerlerde kendisini daha rahat hisseder. Herhangi bir engel ile karşılaşmadığı için çok daha özgür hareket eder.
Anlamı: İnsanların kendini rahat ifade edebilmeleri için ya aşina olduğu ortamlarda ya da tanıdığı kişilerle konuşmalıdır.
Kısaca Atasözü Açıklaması
Hiç kimse yabancısı olduğu yerlerde istediği gibi davranamaz. Ailesinin ve arkadaşlarının olduğu yerlerde çok daha rahat davranır.