Her İşin Başı Sağlık Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Sağlığın ne kadar değerli olduğunu anlatan birçok atasözümüz var. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: ''Önce Can Sonra Canan.'', ''Sağlık, Varlıktan Yeğdir.'' ve ''Hekimsiz, Hakimsiz Yerde Oturma.''



Her İşin Başı Sağlık Atasözünün Anlamı Ne Demek?



TDK'ya göre bu atasözünde, sağlık olmadan hiçbir başarının insanı tam olarak mutlu edemeyeceği anlatılır. Aynı şekilde maddi kazançlar da sadece insan sağlığı yerindeyken bir anlam ifade eder. Eğer hasta isek, maddi birikimlerin, başarıların ve diğer hiçbir şeyin bir önemi yoktur. Bunun için ön planda tutmamız gereken ilk şey sağlığımız olmalıdır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Kısaca, Her İşin Başı Sağlık dediğimizde, mutlu ve başarılı olmanın ilk şartının sağlık olmaktan geçtiğini belirtiriz.