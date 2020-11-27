Her İşte Bir Hayır Vardır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri yol gösterme niteliği taşımaktadır. Çok eski zamanlardan günümüze deneyimler sonucu gelmişlerdir. Her işte hayır vardır atasözü de en çok kullandığımız atasözleri arasında ilk sıralarda yer alır. Bu atasözü olumsuz ne olursa olsun, yaşanırsa yaşansın hayra yorulmalıdır. Daha iyi fırsatlar olacağını ümit ederler.

Her İşte Bir Hayır Vardır Atasözünün Anlamı TDK' ya Göre Nedir?

Her işte bir hayır vardır atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı;

- `Kişi, kötümserliğe kapılmamak için olup biten her işi hayra yormalıdır.` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani her imkansızın arkasında yeni fırsatlar doğmaktadır.

Her İşte Bir Hayır Vardır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

Cümle içinde kullanıma örnek verecek olursak;

- Nişanlımla yüzükleri attık. ( Her işte bir hayır vardır)