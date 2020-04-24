Heyhat Ne Demek? Tdk'ya Göre Heyhat Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapçadan gelerek Türkçeye yerleşmiş olan heyhat kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre ‘yazık, ne yazık’ anlamlarını karşılamaktadır. Özellikle tiyatrolarda ya da yazılı kaynaklarda şahit olunan sözcüklerden biridir.



Heyhat Ne Demek?



Türkçede çok sık olmasa bile heyhat kelimesi belli zamanlarda kullanılmaktadır. Özellikle eski dönemlerdeki romanlarda ve bazı kaynaklarda karşılaşılan kelimelerden biridir. Bu kelimenin Türkçe içerisindeki anlamı ise ‘yazık ve ne yazık’ şeklinde geçiyor. Diğer yandan bir yakınma ya da herhangi bir durum karşısında isyan etme anlamlarına da geldiğini söylemek mümkün.



TDK'ya Göre Heyhat Kelimesinin Anlamı Nedir?



Heyhat kelimesi biraz yüksek sesle dile getirilerek anlamını karşı tarafa aktarır. TDK’ya göre aktarılan bu kelimenin anlamı ‘yazık ve ne yazık’ olarak ifade ediliyor. Bu kelimeyi daha iyi anlamak için bazı örnekler vermek mümkün.



‘’Öyleyse size de iyi seyahatler iltifatında bulunmuştu ve bu ses heyhat! Atatürk'ün ağzından işittiğim son söz olmuştu. Y.K. Karaosmanoğlu



Bu cümle içerisinde heyhat kelimesi ne yazık ki anlamı ile beraber bir üzüntüyü dile getirmektedir. Aynı zamanda İsyan ve yakınma gibi farklı anlamlar üzerinden de bu kelime Türkçe içerisinde amaca uygun kullanılabilir.