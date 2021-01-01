Hızlı Zıt Anlamlısı Nedir? Hızlının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Atik, atak, girişken, tempolu ve çabuk ile eş anlamlı olan hızlı kelimesi, çapkın insanları tanımlamak için mecazi anlamda kullanılır. Örneğin: ''Hızlı yaşamak.''



Hızlının Zıt Anlamı Olan Kelimeler:



1- Yavaş:



Örnek Cümle:



Bu kadar yavaş hazırlanırsan davete gecikeceğiz.



2- Miskin:



Arapça kökenli bir sözcük olan miskin, herhangi bir konuda atik davranmayan insanları tanımlamak için kullanılır.



Örnek Cümle:



Gerçekten bu kadar miskin olmak zorunda mısın?



3- Hantal:



Karar verirken güçlük çeken, tembel ve ağırkanlı insanlar için hantal denir.



Örnek Cümle:



Hantal bir insan olduğu için ondan hızlı karar vermesini bekleme.



4- Ağır:



Örnek Cümle:



Kaplumbağa gibi ağır ağır yürüdüğü için bu kadar geç kaldık.