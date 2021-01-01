01.01.2021 - 14:15 |
Hızlı Zıt Anlamlısı Nedir? Hızlının Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Seri, şiddetli ve süratli kelimeleri ile eş anlamlı olan Hızlı sözcüğü hem sıfat hem de zarf olarak kullanılır. Hızlı konuşmak, hızlı yürümek zarf kullanımına örnektir. Hızlı bir futbolcu ya da atlet dendiğinde ise insanın bir özelliği vurgulandığı için sıfat olur. Hızlı zıt anlamlısı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Atik, atak, girişken, tempolu ve çabuk ile eş anlamlı olan hızlı kelimesi, çapkın insanları tanımlamak için mecazi anlamda kullanılır. Örneğin: ''Hızlı yaşamak.''
Hızlının Zıt Anlamı Olan Kelimeler:
1- Yavaş:
Örnek Cümle:
Bu kadar yavaş hazırlanırsan davete gecikeceğiz.
2- Miskin:
Arapça kökenli bir sözcük olan miskin, herhangi bir konuda atik davranmayan insanları tanımlamak için kullanılır.
Örnek Cümle:
Gerçekten bu kadar miskin olmak zorunda mısın?
3- Hantal:
Karar verirken güçlük çeken, tembel ve ağırkanlı insanlar için hantal denir.
Örnek Cümle:
Hantal bir insan olduğu için ondan hızlı karar vermesini bekleme.
4- Ağır:
Örnek Cümle:
Kaplumbağa gibi ağır ağır yürüdüğü için bu kadar geç kaldık.