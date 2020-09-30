HKÜ’den 12 yılda 12 bin mezun

HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde sosyal mesafeye uyularak gerçekleştirilen törende bin 626 öğrenci, mezun oldu. Böylece üniversitenin eğitim hayatına başladığı 12 yıllık süreçte mezun olan öğrencilerin sayısı 12 bine ulaştı. Mezuniyet törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, akademisyenler ve aileler katıldı. Törende konuşan Cemal Kalyoncu, “Mezunlarımıza kapılarımız her zaman açık” dedi.