Horoz Ölür Gözü Çöplükte Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

En anlamlı ve güzel atasözleri içerisinde horoz ölür gözü çöplükte kalır cümlesi geliyor. Özellikle mevki ve makam üzerinden insan psikolojisini de ifade eden bir atasözü olarak öne çıkıyor.



Horoz Ölür Gözü Çöplükte Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Alışılmış ve erişilmez bir makam kaybedildikten sonra, insanın gözü orada kalır. Bu durum gençlik olabilir, sevilen insan olabilir ya da birçok farklı söz konusu olabilir. Aynı zamanda gelecekte planlanan ve tasarlanan tutku ile bağlı olunan değerlerde dile getirilebilir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Dünya çapında özlü sözler olarak da bilinen atasözleri yüzyıllardan süregelen anonim cümlelerdir. O yüzden sadece Türkçe değil aynı zamanda birçok farkı üzerinden de değişik ülkelerde atasözleri bulunur. Belli bir deneyim ve tecrübeye dayalı olarak günümüze ulaşmış özlü sözler olarak da nitelemek mümkün. Amaca göre tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilirler.