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    03.01.2021 - 04:07 |

    Hür Zıt Anlamlısı Nedir? Hürün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Birçok kelimeni Türkçe de zıt anlamı var olmaktadır. Hür kelimesi de bu kelimelerden birine örnektir. Hür kelimesinin Türk dil kurumunca özgür olmak ve özgür anlamlarına gelmektedir. Hür anlamı nedir? Hür zıt anlamlısı olan kelimeleri nelerdir. Bu soruların cevaplarını açıklamaları ile sizler için derledik.

    Hür Zıt Anlamlısı Nedir? Hürün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Hür kelimesi yaşadığımız bu hayatta çoğunlukla sohbetlerimizde cümlelerin içerisinde sıklıkla kullanılan sözcüklerden birini teşkil etmektedir.

    Hürün Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler

    Genel olarak hür kelimesi Türkçede sıklıkla kullanılır ve kelimelerin başında gelir. Hür kelimesinin bir de zıt anlamı var olmaktadır. Hür kelimesinin zıt anlamı esir tutsak bağımlı kelimeleri oluşturmaktadır. Görüldüğü üzere anlamları bakımından birbirlerine ters düşen birbirleriyle çelişen karşı karşıya gelen sözcüklerdir.

    İlkokul başta olmak üzere bütün öğrencilerin zıt anlamlı kelimeleri bilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra şöyle ifade edebiliriz ki bir sözcüğün karşıt yani zıt anlamlısını o sözcüğün cümle içerisinde kazandığı anlam belirlemektedir. Aynı zaman da hür hapiste olmayan bunun yanında hiç kimsenin bir baskısı altında olmayan özgür ruhlu insanlara denir.

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