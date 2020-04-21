Hürriyet Eş Anlamlısı Nedir? Hürriyet Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Hürriyet bir insanın ya da bir devletin özgürlüğü anlamına gelmektedir. Aynı şekilde cümle içerisinde ifade edildiği gibi Türk Dil Kurumu'na göre, ‘özgürlük’ sözcüğü üzerinden eş anlamlı olarak değerlendirmek mümkün.

Hürriyet Eş Anlamlısı Nedir?

Hürriyet bir insanın her açıdan bağımsızlığı anlamına gelmektedir. Tabii bu bağımsızlık toplum kurallarına uymak suretiyle düşünce özgürlüğü olarak da ele alınır. Hürriyet kelimesini eş anlamlı olarak özgürlük sözcüğü üzerinden de ele alabilirsiniz. Gündelik yaşam içerisinde ya da yazılı olarak farklı yerlerde kullanmanız mümkün.

Hürriyet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Yazılışı ve okunuşları farklı olsa bile hem Hürriyet hem de özgürlük kelimeleri aynı anlamı ifade etmektedir.

"Sonunda hürriyetine kavuştu.’’

‘’Özgürlük onun için her şey demek.’’

Bu cümlelerde de görüldüğü üzere hem özgürlük hem de Hürriyet kelimeleri aynı anlamı üzerinden kullanılmış durumda.