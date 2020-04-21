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    HaberlerEğitim Haberleri Hürriyet Eş Anlamlısı Nedir? Hürriyet Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 19:47 |

    Hürriyet Eş Anlamlısı Nedir? Hürriyet Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    İnsan hayatının en önemli unsurları arasında şüphesiz Hürriyet gelir. Pek çok insan bu kelimenin gerçekten ne anlam ifade ettiğini öğrenmek adına internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Peki, Hürriyet eş anlamlısı nedir? Hürriyet kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Hürriyet Eş Anlamlısı Nedir? Hürriyet Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Hürriyet bir insanın ya da bir devletin özgürlüğü anlamına gelmektedir. Aynı şekilde cümle içerisinde ifade edildiği gibi Türk Dil Kurumu'na göre, ‘özgürlük’ sözcüğü üzerinden eş anlamlı olarak değerlendirmek mümkün. 

    Hürriyet Eş Anlamlısı Nedir?

    Hürriyet bir insanın her açıdan bağımsızlığı anlamına gelmektedir. Tabii bu bağımsızlık toplum kurallarına uymak suretiyle düşünce özgürlüğü olarak da ele alınır. Hürriyet kelimesini eş anlamlı olarak özgürlük sözcüğü üzerinden de ele alabilirsiniz. Gündelik yaşam içerisinde ya da yazılı olarak farklı yerlerde kullanmanız mümkün.

    Hürriyet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Yazılışı ve okunuşları farklı olsa bile hem Hürriyet hem de özgürlük kelimeleri aynı anlamı ifade etmektedir.

     "Sonunda hürriyetine kavuştu.’’ 

     ‘’Özgürlük onun için her şey demek.’’

     Bu cümlelerde de görüldüğü üzere hem özgürlük hem de Hürriyet kelimeleri aynı anlamı üzerinden kullanılmış durumda.

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