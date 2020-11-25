Huylu Huyundan Vazgeçmez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Huylu huyundan vazgeçmez atasözünün bizlere vermek istediği mana, bir insanın karakterinin veya alışkanlıklarının kolay bir biçimde değişkenlik göstermeyeceğidir.

Huylu Huyundan Vazgeçmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Huylu huyundan vazgeçmez atasözü bazı insanların değişiklik göstermeyen davranışlarının sözle ifade edilmesidir. Atalarımızın deneyimleri sonucu ortaya çıkmıştır. Bu atasözünün anlamı şu şekildedir: Kişilik, uzun bir zaman dilimi içerisinde oluşan bir unsurdur. Bu nedenle ani değişiklikler bu unsura etki edemezler. Ne kadar uğraşılırsa da, çaba gösterilse de bir huy edinmiş kişiyi, alışkanlık haline getirmiş kişiyi bu huyundan vazgeçirmek imkan dahilinde değildir.

Huylu Huyundan Vazgeçmez Atasözünün Kısaca Açıklaması

Bu atasözümüz çeşitli cümle tiplerinde kullanılmaktadır. Bununla ilgili bir örnek şu şekilde verilebilir: O bunu yapmayı alışkanlık haline getirdiyse, sen ne yaparsan yap huylu huyundan vazgeçmez.