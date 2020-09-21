Iğdır Haritası: Iğdır İlçeleri Nelerdir? Iğdır İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Iğdır Türkiye'nin doğuda bulunan illerinden biridir. Iğdır hayvan ve tarım yetiştiriciliği açısından oldukça önemli bir şehirdir. Yazımızda Iğdır şehrinin nüfusu, ilçeleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.
Iğdır isminin kökeni Türkçeden gelmektedir. Iğdır şehrinin ismi Oğuz boyundan olan iç Oğuzların Deniz Bey'in en büyük oğlunun ismi Iğdır'dan gelmektedir.
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Kaynak: cografyaharita.com
Iğdır İlinin Kaç İlçesi Vardır?
Iğdır ilinin merkez ile birlikte toplamda 4 ilçesi bulunmaktadır. 2019 nüfus bilgilerine göre şehrin en kalabalık bölgesi Iğdır merkezdir. Nüfusun en az olan ilçesi ise Karakoyunlu'dur.
Iğdır İl Nüfusu Ne Kadar?
Iğdır il nüfusu yıllara göre aşağıdaki gibidir;
2007 yılında 181.866
2008 yılında 184.025
2009 yılında 183.486
2010 yılında 184.418
2011 yılında 188.857
2012 yılında 190.409
2013 yılında 190.424
2014 yılında 192.056
2015 yılında 192.435
2016 yılında 192.785
2017 yılında 194.775
2018 yılında 197.456
2019 yılında 199.442
Iğdır İlinin İlçeleri Nelerdir?
Iğdır ilinin merkez ile beraber toplamda 4 adet ilçesi bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;
Iğdır Merkez
Tuzluca
Aralık
Karakoyunlu
Iğdır İlinin İklimi ve Bitki Örtüsü
Iğdır şehrinin iklimi Doğu Anadolu bölgesinin tipik iklimi olan Karasal iklimdir. Iğdır daha çok ovalık bir şehirdir. Bu sebeple ova alanlarında karasal iklim çok sert bir şekilde görülmemektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri de etrafında bulunan Ağrı dağından daha alçakta olmasıdır.
Kuytu olması sebebi ile bölgede mikroklima etkisi görülmektedir. Iğdır da yıl boyunca ortalama sıcaklık ise 11,6 C derecedir.
Iğdır Orman bakımından yoksundur. Bunun sebebi de topraklarının Azonal yani taşınmış toprak grubunda olmasıdır. Bu topraklarda kireç oranı nispeten fazladır. Bu sebeple de alkalik oranı yüksektir.
Iğdır Türkiye'nin en az yağış alan bölgeleri arasında yer alır. Bu sebeple de oldukça kuraktır. Bitki örtüsünü de bozkır oluşturmaktadır.
Iğdır'da Hayvancılık
Iğdır'da koyun yetiştiriciliği oldukça yüksektir. Bu nedenle de koyunculuk ilk sırada yer alırken, sığırcılık ikinci sırada yer almaktadır. Koyunlar yaz aylarında yaylalarda sulak arazilerde otlatılır. Şekerpancarı üretiminin artmasından sonra sığır yetiştiriciliği de artış göstermiştir. Iğdır da sanayi çok azdır. Sanayi genellikle dokuma üzerine şekillenmiştir.