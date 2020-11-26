İğneyi Kendine Çuvaldızı Başkasına Batır Atasözünün Anlamı Ne Demek?

İnsan ilişkileri ile ilgili öğüt veren atasözlerimizden bir tanesi de "iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır" olmaktadır.



İğneyi Kendine Çuvaldızı Başkasına Batır Atasözünün Tanımı Nedir?



Bu atasözünün ilk anlamı; birisinden zor bir şey istemeden önce daha az zor olan bir şeyi kendisinin yapabilmesi gerekliliğidir. "İğneyi kendine çuvaldızı başkasına" batır atasözünün bir diğer anlamı ise birisine öğüt verilemeden önce insanların kendisine ve yaptıklarına bakması gerekliliğidir.



İğneyi Kendine Çuvaldızı Başkasına Batır Atasözünün Kısaca Açıklaması



Bazı durumlar ile başa çıkması gerçekten zor ve nahoş olabilir. Böyle durumlarda başkasından yardım istenebilir. Ancak bu kötü durumlar için başkasından yardım istemeden önce, istenilen bu yardımın daha kolayını yapabilmeyi göze alması gerekmektedir. Eğer daha kolay bir yardım bile göze alınamıyorsa o zaman zor olan için yardım istemek karşıdaki kişiye haksızlık olmaktadır.



"İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır" atasözünün bir diğer açıklaması ise öğütler hakkında olmaktadır. Eğer birisine herhangi bir konuda öğüt verilecekse öncelikle öğüt konusunu kişi iyi bir şekilde yapabiliyor olması gerekmektedir.