İhracat Zıt Anlamlısı Nedir? İhracatın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



İhracat kelimesi iş hayatında günlük hayatımızda sohbetlerimiz içerisinde sıkça kullandığımız kelimelerden bir tanesidir.



İhracatın Zıt Anlamlı Olan Kelimeler



İhracat kelimesi iş hayatında oldukça fazla ve sıklıkla kullanılan kelimelerin en başında gelir. Bunların yanı sıra Türkçede her kelimenin hem zıt anlamlısı hem de eş anlamlısı bulunmaktadır. İş hayatında oldukça fazla kullanılan ihracat kelimesinin de bir de zıt anlamı bulunmaktadır. İhracat kelimesinin zıt anlamı ithalattır kelimesidir.



İhracat kelimesinin eş anlamı ise şöyledir ki dış alım ve dışalım olarak ifade edilebilmektedir. Bu kelimeler her zaman birbirlerinin yerlerine ve anlamlarına kullanılabilmektedir. İhracat kelimesinin manası ülkenin yerel malını dış ülkelere satılması halidir. İhracatta ülkeden, dış ülkelerden alım yapılması anlamında ise bu kelime kullanılır.