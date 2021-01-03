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    03.01.2021 - 03:37 |

    İhracat Zıt Anlamlısı Nedir? İhracatın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Birçok kelimelerin genellikle zıt anlamları bulunmaktadır. İhracat kelimesi de bu kelimelerden sadece bir tanesidir. İhracat kelimesinin anlamı şöyledir ki bir ülkede üretilen malların yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına ihracat denmektedir. İhracat zıt anlamlısı nedir? İhracat zıt anlamlısı olan kelemeler nelerdir. İşte, tüm detaylar

    İhracat Zıt Anlamlısı Nedir? İhracatın Zıt Anlamı Olan Kelimeler


    İhracat kelimesi iş hayatında günlük hayatımızda sohbetlerimiz içerisinde sıkça kullandığımız kelimelerden bir tanesidir.

    İhracatın Zıt Anlamlı Olan Kelimeler

    İhracat kelimesi iş hayatında oldukça fazla ve sıklıkla kullanılan kelimelerin en başında gelir. Bunların yanı sıra Türkçede her kelimenin hem zıt anlamlısı hem de eş anlamlısı bulunmaktadır. İş hayatında oldukça fazla kullanılan ihracat kelimesinin de bir de zıt anlamı bulunmaktadır. İhracat kelimesinin zıt anlamı ithalattır kelimesidir.

    İhracat kelimesinin eş anlamı ise şöyledir ki dış alım ve dışalım olarak ifade edilebilmektedir. Bu kelimeler her zaman birbirlerinin yerlerine ve anlamlarına kullanılabilmektedir. İhracat kelimesinin manası ülkenin yerel malını dış ülkelere satılması halidir. İhracatta ülkeden, dış ülkelerden alım yapılması anlamında ise bu kelime kullanılır.

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