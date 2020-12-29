İhtiyar Zıt Anlamlısı Nedir? İhtiyarın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

İhtiyar kelimesi yaşını almış, yaşça büyük kişileri anlatmak için kullanılır. Aynı zamanda bu kişilerin tecrübelerinin fazla olduğu ve saygı duyulması gereken kişiler olduğunu belirtir.



İhtiyar Zıt Anlamlı Kelimeler



İhtiyar kelimesi Türkçede sıklıkla ve oldukça fazla tercih edilebilen ve kullanılan kelimelerin başında yer almaktadır Bunun yanı sıra Türkçe de her kelimenin bir eş ve birde zıt anlamı bulunmaktadır İhtiyar kelimesinin bir de zıt anlamı bulunmaktadır. İhtiyar kelimesinin zıt anlamı ise genç olarak ifade edilmektedir.



İhtiyar kelimesinin eş anlamlı kelimesi de yaşlı olarak ifade edilmektedir. Günlük hayatımızda kullandığımız bu zıt ve eş anlamlı kelimeler bizlere kendimizi ifade etmemizde konuşurken bu zıt ve eş anlamlı kelimeler cümle içinde kullanmamız bize oldukça fayda ve yarar sağlamaktadır.