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    HaberlerEğitim Haberleri İkaz Eş Anlamlısı Nedir? İkaz Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 17:06 |

    İkaz Eş Anlamlısı Nedir? İkaz Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Günlük hayatta cümle içerisinde birçok kelime kullanmaktayız. Bu kelimelerin birçoğunun eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri TDK sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Peki, ikaz kelimesinin eş anlamlısı nedir? İkaz ne demek sizlere aşağıda bu konuyu detayları ile açıkladık.

    İkaz Eş Anlamlısı Nedir? İkaz Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    İkaz kelimesi kökeni itibari ile Arapça bir kelimedir. Dilimize Arapçadan girmiş olan ikaz kelimesinin eş anlamlısı uyarı kelimesidir.

    İkaz Eş Anlamlısı Nedir?

    Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı olan fakat yazılışları ve okunuşları farklı olan kelimelere denir. Eş anlamlı kelimelerden birisi genellikle yabancı kökenlidir. Yabancı kökenli kelimenin Türkçe karşılığı o kelimenin eş anlamlısıdır. İkaz kelimesi de bunlardan biridir. Arapça kökenli bir kelime olan ikaz kelimesinin Eş anlamlısı uyarı kelimesidir. İkaz kelimesinin diğer eş anlamlı kelimeleri ise uyarma, ihtar, tembih, haberdarlık ve dikkat çekme kelimeleridir.

    İkaz Kelimesinin Anlamı ve Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

    İkaz kelimesinin anlamı herkes tarafından bilinemeyebilir. Fakat anlamını Türk Dil Kurumu sözlüğünden öğrenmek mümkündür. İkaz kelimesinin sözlük anlamı aşağıda sizlere belirtilmiştir.

    - Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
    - Uyandırma

    İkaz kelimesi ile aynı anlam barındıran yakın anlamı, eş anlamı veya anlamdaş kelimeleri ise uyarı, uyarma, ihtar, tembih, haberdarlık ve dikkat çekme kelimeleridir.

     

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