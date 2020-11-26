İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

İki karpuz bir koltuğa sığmaz atasözü büyük hedef belirlerken bunu sınırlı tutmamız gerektiğini, birden çok büyük hedefimiz olursa hiçbirinde başarılı olamayacağımızı anlatmaktadır.



İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?



İki karpuz bir koltuğa sığmaz atasözü büyüklerimizin bize tavsiye niteliğinde oluşturduğu bir atasözüdür. Bu atasözünün anlamı şu şekildedir: Önemli bir işi başarmak için bütün gayretimizi ona yöneltmemiz, dikkatimizi dağıtmamamız gerekir. Bir kimse, ne kadar akıllı ve çalışkan olursa olsun, iki büyük işi aynı zamanda yapamaz.



İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı



İki karpuz bir koltuğa sığmaz atasözü tavsiye cümlesi olarak kullanılır. Örneğin: Kendine bir büyük hedefle ve unutma ki atalarımız iki karpuz bir koltuğa sığmaz demişler.