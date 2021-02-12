İlaç ve aşı geliştirmede güç birliği yaptılar

Kanser, enfeksiyon, HIV gibi hastalıklar için ilaç ve aşı geliştiren MSD’nin Türkiye’de Ege ve Hacettepe üniversiteleriyle de çalışmaları bulunuyor. İş birliğiyle ilgili bilgi veren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, “Ülkemiz, klinik araştırmalara daha çok katkı yapabilecek, yatırım çekebilecek ve yenilikçi tedavileri insanlara ulaştırırken öncü rol oynayabilecek bir potansiyele sahip. Bu potansiyele katkı oluşturmak en büyük arzumuz” dedi.

MSD Türkiye Genel Müdürü Gözde Güllüoğlu ise klinik araştırmalar alanında gerçekleştirdikleri projeyle hastaların ve hekimlerin yenilikçi tedavilere ve aşılara erken erişimini sağlamanın, aynı zamanda ilaç ve aşı geliştirmenin artmasıyla Türkiye’nin ilaç keşfi için gereken araştırma ve geliştirme yapısını güçlendirmeye yönelik rekabetçiliğin artmasına katkıda bulunmanın en büyük hedefleri olduğunu söyledi.