İlan Eş Anlamlısı Nedir? İlan Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Açıkça bildirme ya da açıkça duyurma şeklinde ifadeler ilan olarak bilinmektedir. Herhangi bir durum ya da konu ve olgu açısından bu durumu halka bildirme ilan anlamına gelmektedir. İlan kelimesini Türk Dil Kurumuna göre aynı zamanda, ‘duyuru’ sözcüğü üzerinden eş anlamlı şekilde değerlendirebilirsiniz.



İlan Eş Anlamlısı Nedir?



Bireysel ya da şirketler bazında bildirme ilan olarak tabir edilmektedir. Bu kapsamda eş anlamlı olarak aynı zamanda duyuru sözcüğünün kullanabilirsiniz. Pek çok değişik amaç için halkı bilgilendirme noktasında duyuru ya da ilan gerçekleşir.



İlan Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?



Değişik şekillerde ilan verilebilmektedir. Bu durum günümüzün en önemli reklamları arasında geliyor. O yüzden yapılan reklam ile beraber ilan kelimesinin yanı sıra eş anlamlı olarak duyuru sözcüğü de duruma göre kullanılmaktadır.



‘’Bu durum için ilan vermeye gerek yok.’’



‘’Geçen duyuru yaparak herkesi bilgilendirdiler.’’