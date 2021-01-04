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    04.01.2021 - 02:53 |

    İleri Zıt Anlamlısı Nedir? İlerinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    İleri kelimesi, kullanım amacı doğrultusundan birbirinden farklı olan pek çok durumu ifade etmek için kullanımı söz konusu olan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan günlük hayatta en fazla kullanılan ve duyulan kelimelerden biri konumunda olmaktadır. Sizin için İleri zıt anlamlısı nedir? İlerinin zıt anlamı olan kelimeler konusunu detaylarıyla derledik.

    İleri Zıt Anlamlısı Nedir? İlerinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    İleri kelimesi; herhangi bir şeye göre daha ötede bulunmakta olan yer, bir şeyin ulaşılacak olan yönü, henüz daha gelmemiş durumda olan zaman, gelecek gibi çeşitli anlamları kendi içinde barındıran bir sözcük olarak kullanılır.

    İlerinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    İleri kelimesi, 'Amaca doğru durmadan yürü' , doğrusundan daha önceki zamanı gösteren saat anlamlarında ve benzer durumları ifade etmek için kullanılan bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün ifade ettiği durumları tam karşıtı olan yani tersi durumları anlatmak için kullanılan kelime yahut kelimeye İlerinin zıt anlamlısı olan kelime veya kelimeler denilmektedir.

    İleri kelimesinin ifade ettiği anlamların zıttı olan manada kullanılan iki adet kelime bulunmaktadır. İlerinin zıt anlamlısı olan bu sözcükler ise "geri ve art" sözcükleridir. Bu sözcükleri gerekli hallerde ileri kelimesinin zıttı olarak kullanabilirsiniz.

     

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