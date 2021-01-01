İlk Zıt Anlamlısı Nedir? İlkin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Dilimizdeki sözcük sayısının, oldukça geniş bir skalaya sahip olduğunu belirtmek hiç yanlış olmayacaktır. Kelimeler açısından bu denli zengin olan dilimizde, neredeyse her kelimenin belli bir zıt anlama sahip olduğu söylenebilir. Bununla beraber ilk kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek ve örnek sağlamak bilgilendirici olacaktır.

İlkin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

İlk kelimesinin zıt anlamı olan kelime; son kelimesidir. İlk ve son kelimeleri birbirinin zıttı olarak belirtilmiştir. İlk kelimesi; belli bir şeyin başlangıcını, son kelimesi ise; belli bir şeyin bitişini ifade eder. İlk ve son kelimeleri için aşağıdaki gibi örnek vermek mümkündür;

- Her şeyin bir ilki vardır. Ama ilkin de bir sonu olduğunu unutmamak gerekir.