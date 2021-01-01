İlkel Zıt Anlamlısı Nedir? İlkelin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
İlkel kelimesi, üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen gelişme kaydedememiş kişi ya da toplumları tanımlamak için kullanılır. Günümüzde de birçok farklı bölgede yaşayan ilkel kabileler teknolojik alet kullanmaz ve diğer toplumlardan izole bir şekilde yaşarlar. İlkel sözcüğüyle eş anlamlı olan kelimeler Primitif, Yabani ve Vahşi'dir. İlkel zıt anlamlısı nedir? Sizin için örnek cümlelerle derledik.
İlkel kelimesi, mecazi anlamda davranışları ya da konuşması incelikten yoksun olan kaba insanlar için kullanılır.
İlkelin Zıt Anlamı Olan Kelimeler:
1- Modern:
Modern sözcüğü Fransızcadan dilimize geçmiştir. Çağın gerekliliklerine uygun davranan insanlar ve toplumlar modern olarak tanımlanır.
Örnek cümle:
Atık geri kafalılığı bırakıp daha modern bir insan olmalısın.
2- Medeni:
Arapça ''şehir'' anlamına gelen ''Medeni'' kelimesinden türetilmiş olan medeni kelimesi de ilkel ile zıt anlamlıdır.
Örnek Cümle:
Medeni toplumlar her zaman için gelecek nesilleri düşünerek hareket eder.
3- Uygar:
Uygar kelimesi, yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olan ''Uygurlardan'' dilimize geçmiştir.
Örnek cümle:
Hem sanat hem de teknoloji alanında gelişme gösteren toplumlar uygar olabilir.