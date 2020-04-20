20.04.2020 - 18:25 |
İmkan Eş Anlamlısı Nedir? İmkan Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler
Gündelik hayatta anlamını bilmediğimiz pek çok kelime duyuyoruz. Anlamını bilmediğimiz kelimeleri gerek Türkçe sözlük gerekse de farklı platformlar üzerinden araştırıyoruz. Gündelik hayatta kullandığımız bu kelimelerin aynı zamanda eş anlamları da vardır. İmkan kelimesi son zamanlarda eş anlamlısı araştırılan en çok kelimelerden biridir. Peki, günlük hayatta oldukça fazla kullandığımız imkan eş anlamlısı nedir? İmkan kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Sizler için bu soruların cevaplarını derledik.
İmkan günlük hayatta en çok kullandığımız kelimelerden biridir. Dilimize yabancı dilden geçmiş ve sıkça kullandığımız bir kelimedir. İmkan kelimesinin 2 tane eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu kelimeleri gündelik hayatta oldukça fazla duymakta ve kullanmaktayız. İmkan kelimesinin kökeni ise Arapçadır.
İmkan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
İmkan kelimesinin ilk eş anlamlı kelimesi olanaktır. Bir diğer eş anlamlı kelimesi ise fırsattır. Bu iki kelime de imkan kelimesi ile birbirinin yerine kullanılabilir.
İmkan Nedir?
İmkan demek olanak demektir. Ayrıca fırsat kelimesi de imkan kelimesi ile aynıdır.
İmkan Kelimesinin Zıt Anlamları
İmkan kelimesinin zıt anlamlısı olamazlık kelimesidir.
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