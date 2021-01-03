İnce Zıt Anlamlısı Nedir? İncenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

İnce kelimesinin zıt anlamını kalın kelimesi oluşturur. İnce kelimesinin birçok farklı gerçek manası bulunur. Bunun yanı sıra mecaz anlamlı olarak da kullanılabilen bir kelimedir.



İncenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



İnce kelimesinin gerçek anlamı bir şeyin boyutunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bir şeyin boyutunun, genişliğinin düşük olması o şeyin ince olduğunu ifade eder. Aynı zamanda insanların kilosunun az olması, boyuna göre normal ölçüde olması da ince kelimesini ifade etmek için kullanılan ürünlerden birisidir.



İnce insan şeklinde kullandığımızı ise burada ince kelimesinin bir sıfat görevi gördüğünü fark etmekteyiz. İnce kelimesinin zıt anlamını kalın kelimesi oluşturmaktadır. Kalın kelimesi ise bir şeyin geniş olduğunu, genişliğini daha yüksek olduğunu ifade eder.