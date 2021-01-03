İndirim Zıt Anlamlısı Nedir? İndirimin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



İndirim kelimesi; herhangi bir şeyin önceki fiyatından sonra belirlenmiş olan düşük fiyata denir. Bununla beraber genel olarak alışveriş konulu her konuda kullanılan bu kelime, çok sık kullanılır. İndirim kelimesinin zıt anlamlısı da, tam tersini ifade eden durumlar için kullanılır. İndirim kelimesinin zıt anlamlısı hakkında bilgi vermek ve örneklendirerek açıklamak bilgilendirici olacaktır.



İndirimin Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler



İndirim kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime; zam kelimesidir. İndirim kelimesi ile zam kelimesi birbirinin zıt anlamlısı olarak belirlenmiştir. İndirim kelimesi ile zam kelimesinin bir arada kullanıldığı örnek cümle ise aşağıdaki gibi olacaktır;



- Aşırı zamlı fiyatların sonrasında indirimli fiyatlarla karşılaşmak, insanı ciddi anlamda mutlu ediyor.