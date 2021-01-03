İndirim Zıt Anlamlısı Nedir? İndirimin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Türkçe dilinin içerisinde yer alan çeşitlilikten ötürü, kelimelerin de aynı oranda çeşitli olduğunu söylemek mümkündür. Cümlelerin içerisinde yer alan kelime çeşitliliğini gözlemlemek kesindir. Bununla beraber zıt anlamlı kelimelerin de aynı çeşitliliğe sahip olduğu belirtilebilir. Sık kullanılan kelimeler içerisinde bulunan indirim zıt anlamlısı araştırılan zıt anlamlı kelimelerden birisidir. Peki indirimin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar.
İndirim kelimesi; herhangi bir şeyin önceki fiyatından sonra belirlenmiş olan düşük fiyata denir. Bununla beraber genel olarak alışveriş konulu her konuda kullanılan bu kelime, çok sık kullanılır. İndirim kelimesinin zıt anlamlısı da, tam tersini ifade eden durumlar için kullanılır. İndirim kelimesinin zıt anlamlısı hakkında bilgi vermek ve örneklendirerek açıklamak bilgilendirici olacaktır.
İndirimin Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler
İndirim kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime; zam kelimesidir. İndirim kelimesi ile zam kelimesi birbirinin zıt anlamlısı olarak belirlenmiştir. İndirim kelimesi ile zam kelimesinin bir arada kullanıldığı örnek cümle ise aşağıdaki gibi olacaktır;
- Aşırı zamlı fiyatların sonrasında indirimli fiyatlarla karşılaşmak, insanı ciddi anlamda mutlu ediyor.