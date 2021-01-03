İnmek Zıt Anlamlısı Nedir? İnmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

İnmek fiili kalıplaşmış birçok sözde kullanılır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: ''Gözüne Perde İnmek'', ''Yüreğine İnmek / İndirmek'' ve ''İndi Bindi Yapmak''. İnmek kelimesinden türetilmiş sözcüklerden bazıları ise şunlardır: ''İnme'' ve ''İndirim''



İnmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Çıkmak:



Örnek Cümleler:



1.A- Benden bu kadar yüksek bir yokuşu çıkmamı bekleme.

1.B- Küçükken hep İner Misin Çıkar Mısın yarışmasını izlerdim.



2- Yükselmek:



Örnek Cümleler:



1.A- Azmi ve çalışkanlığıyla iş yerinde kısa sürede yükseldi.

1.B- Uçak yükseldi ve kısa sürede gözden kayboldu.



3- Binmek:



Örnek Cümleler:



1.A- Amcamın altığı yeni arabaya binmek henüz nasip olmadı.

1.B- Bu yaz at binmeyi öğreneceğim.