03.01.2021 - 04:19 |
İnmek Zıt Anlamlısı Nedir? İnmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Fiil (in) + Mastar Eki (mek) ile oluşturulan inmek, bulunulan yerden daha alt bir kademeye doğru hareket etmek demektir. Örneğin: Merdivenden inmek ya da yokuş aşağı inmek. Issız bir yerden daha kalabalık ve işlek bir yere gidildiğini belirtmek için de bu kelime kullanılır. Örneğin: Kasabadan şehre inmek. İnmek zıt anlamlısı nedir? Örnek cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.
İnmek fiili kalıplaşmış birçok sözde kullanılır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: ''Gözüne Perde İnmek'', ''Yüreğine İnmek / İndirmek'' ve ''İndi Bindi Yapmak''. İnmek kelimesinden türetilmiş sözcüklerden bazıları ise şunlardır: ''İnme'' ve ''İndirim''
İnmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Çıkmak:
Örnek Cümleler:
1.A- Benden bu kadar yüksek bir yokuşu çıkmamı bekleme.
1.B- Küçükken hep İner Misin Çıkar Mısın yarışmasını izlerdim.
2- Yükselmek:
Örnek Cümleler:
1.A- Azmi ve çalışkanlığıyla iş yerinde kısa sürede yükseldi.
1.B- Uçak yükseldi ve kısa sürede gözden kayboldu.
3- Binmek:
Örnek Cümleler:
1.A- Amcamın altığı yeni arabaya binmek henüz nasip olmadı.
1.B- Bu yaz at binmeyi öğreneceğim.