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    03.01.2021 - 04:19 |

    İnmek Zıt Anlamlısı Nedir? İnmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Fiil (in) + Mastar Eki (mek) ile oluşturulan inmek, bulunulan yerden daha alt bir kademeye doğru hareket etmek demektir. Örneğin: Merdivenden inmek ya da yokuş aşağı inmek. Issız bir yerden daha kalabalık ve işlek bir yere gidildiğini belirtmek için de bu kelime kullanılır. Örneğin: Kasabadan şehre inmek. İnmek zıt anlamlısı nedir? Örnek cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

    İnmek Zıt Anlamlısı Nedir? İnmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    İnmek fiili kalıplaşmış birçok sözde kullanılır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: ''Gözüne Perde İnmek'', ''Yüreğine İnmek / İndirmek'' ve ''İndi Bindi Yapmak''. İnmek kelimesinden türetilmiş sözcüklerden bazıları ise şunlardır: ''İnme'' ve ''İndirim''

    İnmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    1- Çıkmak:

    Örnek Cümleler:

    1.A- Benden bu kadar yüksek bir yokuşu çıkmamı bekleme.
    1.B- Küçükken hep İner Misin Çıkar Mısın yarışmasını izlerdim.

    2- Yükselmek:

    Örnek Cümleler:

    1.A- Azmi ve çalışkanlığıyla iş yerinde kısa sürede yükseldi.
    1.B- Uçak yükseldi ve kısa sürede gözden kayboldu.

    3- Binmek:

    Örnek Cümleler:

    1.A- Amcamın altığı yeni arabaya binmek henüz nasip olmadı.
    1.B- Bu yaz at binmeyi öğreneceğim.

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