İnziva Ne Demek? Tdk'da İnzivaya Çekilmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli olan inziva kelimesi “zvy” kökünden gelmektedir. Arapça’ da inziva kelimesi bir köşede kalma veya yalnız kalma anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre inziva kelimesinin anlamı; toplum hayatından kaçıp tek başına yaşama şeklinde verilmiştir. Dini açıdan ise inziva; dış dünyayla bütün bağlantılarını keserek Tanrı’yla birleşebilmek için insanın kendi içine kapanması demektir.



İnziva Ne Demektir?



İnziva, kişinin kendini dünyadan soyutlayarak kendi köşesine çekilmesi anlamına gelmektedir. Kalabalık veya topluluk olan yaşam alanından koparak tek kalma durumuna inziva denilmektedir. İnziva, insan içine çıkmadan yalnız yaşamak anlamı taşımaktadır. Yalnız kalarak tek başına huzura kavuşmaya da inziva denilmektedir.



Tek başına kalmayı seven kişilerin kendisine dönmesi ve toplumdan sıyrılması olarak belirtilmektedir. Din bilgisi olarak inzivaya çekilmek ise yalnızca Tanrı için bir şeyler yapmak ve diğer konularla bağlantısını tamamen keserek yalnız kalmak anlamına gelmektedir.



TDK’ da İnzivaya Çekilmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre inzivaya çekilmek kelimelerinin anlamı; toplumdan kaçıp hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak olarak verilmiştir.