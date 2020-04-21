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    HaberlerEğitim Haberleri Irak Eş Anlamlısı Nedir? Irak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 03:01 |

    Irak Eş Anlamlısı Nedir? Irak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Irak kelimesi günümüze çok fazla kullanılmayan sözcüklerden biridir. Özellikle yazılı kaynaklarda ve eski eserlerde sıkça karşılaşılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Peki, ırak eş anlamlısı nedir? Irak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Irak Eş Anlamlısı Nedir? Irak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

     Eski zamanlarda kullanılan ırak, herhangi bir durumdan belli bir mesafede uzak kalınması anlamına gelmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere TDK'ya göre bırak kelimesinin eş anlamlısı, ‘uzak’ şeklinde karşımıza çıkıyor. 

     Irak Eş Anlamlısı Nedir? 

     Irak kelimesi hem fiziksel hem de manevi açıdan kullanılabilen bir sözcüktür. Bu kelimeyi aynı zamanda eş anlamlı olarak uzak sözcüğü üzerinden de ele alabilirsiniz. İnsanların birbirlerinden mesafe açıdan uzak olmasıyla, ayrıca gönül bağı üzerinden de ırak olmasa şeklinde öne alınabilmektedir. 

     Irak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler 

     Günümüzde ırak kelimesi çok fazla kullanılmaz. Daha çok uzak kelimesi her ne kadar değerlendirilse dahi, her iki kelimeyi de ortak şekilde eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz. 

     ‘’Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.’’ 

     ‘’Mesafe çok uzak gitmemiz zor.’’ 

     Bu iki cümle üzerinde de hem ırak hem de uzak kelimelerini eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.

     

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