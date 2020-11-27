İran’da büstleri yapıldı

İki bilim insanının büstü, Tahran’da bulunan ve bilim insanları bahçesi olarak bilinen Pardis Teknoloji Parkı’nda yer aldı. Büstlerin açılışı, koronavirüs nedeniyle çevrimiçi törenle gerçekleştirildi.

İslam dünyasında bilimin gelişimine katkıda bulunmak, akademisyenler ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri geliştirmek amacıyla iki yılda bir verilen ödüle, Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserle mücadelede geliştirdiği “Truva atı aşısı” ile layık görülmüştü.

Prof. Dr. Umran İnan ise “İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanında dünyaya yakın uzaydaki dalgaparçacık etkileşiminin anlaşılması ve şimşek ve yıldırımlarda oluşan elektrik akımlarıyla üst atmosfer arasındaki elektrodinamik etkileşimler” konusunda yaptığı çalışmalara istinaden ödülün sahibi oldu.