İri Eş Anlamlısı Nedir? İri Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Olağandan veya benzerlerinden daha yapılı ve büyük olan duruma veya kişiye karşı iri sözcüğü kullanılmaktadır. Bu sözcük için Türk Dil Kurumu açısından aynı zamanda, ‘büyük’ eş anlamlısını değerlendirebilirsiniz.



İri Eş Anlamlısı Nedir?



İri kelimesi ortak şekilde insanlar ile beraber bazı eşyalar ve hayvanlar için de kullanılabilmektedir. Cüsse açısından daha yapılı bir görünüme sahip durumlar karşısında bu kelime kullanılır. İri kelimesinin karşılığı olarak ise eş anlamlı şekilde ‘büyük’ sözcüğünü değerlendirmeniz mümkün.



İri Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?



İri kelimesi gündelik yaşamda yaygın olarak kullanılırken buna alternatif şekilde, büyük kelimesi de eş anlamlı olarak değerlendirilmektedir.



‘’Bu iri adamla baş edemeyiz.’’



‘’Bu çok büyük kaldırmamız mümkün değil.’’



Benzerlerinden ya da olağandan daha yapılı pek çok duruma karşı hem iri hem de büyük kelimeleri eş anlamlı olarak aynı ifade üzerinden kullanabilirsiniz.