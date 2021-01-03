İri Zıt Anlamlısı Nedir? İrinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

İri kelimesi; normalden daha büyük olan her durumu ifade eder. İri kelimesinin zıt anlamı ise; iri kelimesinin tam tersi anlama sahiptir. Zıt anlamlı kelimeler de bu şekilde ifade edilir. Herhangi bir kelimenin tam tersi olan anlamı, zıt anlamı ifade eder. İri kelimesinin zıt anlamı hakkında hem bilgi hem de örnek vermek doğru olacaktır.



İrinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Zıt anlamlı kelimeler bazen tek bazen de birden fazla olarak belirtilebilir. İri kelimesi de bu kelimeler içerisinde yer alır. İri kelimesinin zıt anlamlı kelimeler ise; ufak, ince olarak tanımlanabilir. Bu kelimelere dair örnek ise aşağıdaki gibi olacaktır;



- İri yapılı adam, ufak yapılı adamın yanında çok garip görünüyordu.