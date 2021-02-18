Işılay İsminin Anlamı Nedir? Işılay Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Işılay ismi kız çocukları için kullanılan ve Türkçe kökenli bir isimdir. Oldukça güzel ve hoş bir telaffuz sunması ile beraber aynı zamanda beğeni gören bir anlam taşıdığını söylemek mümkün. Kız çocukları için kullanılabilecek en güzel ve en özel isimler içerisinde bulunuyor.



Işılay Ne Demek?



Günümüzde modern isimleri içerisinde yer alan Işılay, pek çok ebeveynin tercih etmeye başladığı adlardan biridir. Bu ismin Türkçe karşılığı olarak anlamı ise, ‘Ay ışığı’ karşılığıdır. Bu karşılık ile beraber güzel okunuşu üzerinden kullanılabilecek isimler içerisinde geliyor. Genel olarak ışık ve ay kelimeleri üzerinden türemiş bir isim olduğu için, tek başına kullanılması daha güzel bir bütünlük sağlayabilir. Tabii isteğe göre başka isimlerle de değerlendirmek mümkün.



Işılay İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Işılay isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen başka konulardan biridir. Işılay adı Kur'an'da yer almaz. Özellikle ay ışığını anlatan ifadesi ile beraber kız çocuklar için güzel bir anlam taşıyor. Aynı zamanda günümüz modern isimlerine uyum sağlayan bir yapısı bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı hem okunuşu hem de anlamı ile beraber, son dönemlerin tercih edilen güzel kız isimleri içerisinde gelmektedir.