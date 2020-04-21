Islak Eş Anlamlısı Nedir? Islak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Suya batmış ya da emmiş ve üzerine dökülmüş gibi ifadeler üzerinden değerlendirilen, içinde ya da üzerinde bulunan ıslak olarak bilinmektedir. Islak kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre, ‘yaş’ sözcüğü üzerinden aynı anlam ile değerlendirilmektedir.



Islak Eş Anlamlısı Nedir?



Islak kelimesini alternatif olarak yaş sözcüğünün kullanabilirsiniz. Herhangi bir nesnenin ya da kişinin su ile ıslanmış olmasın şeklinde ifade edilmektedir. Her iki kelime de gündelik yaşamda sıkça değerlendirilen sözcükler arasında yer almaktadır.



Islak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?



Cümle içerisinde ıslak tek başına ıslak kelimesi ile beraber yaş sözcüğünü kullanabilirsiniz. Böylece özellikle herhangi bir yazı yazarken aynı kelimeleri kullanmadan tamamlamanız mümkün.



‘’Bu elbise henüz çok kolay ıslak giymen doğru değil.’’



‘’Giysi hala yaş görünüyor.’’



Bu doğrultuda pek çok değişik cümle içerisinde ıslak ile beraber yaş kelimesinin eş anlamlı olarak ele almanız mümkün.