Islak Zıt Anlamlısı Nedir? Islağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Islak, Türkçe dil köklerine sahip bir sıfattır. TDK sözlüğü içerisinde verilen açıklamaya göre de “suya batırılmış, sulanmış ve su dökülmüş” manaları taşımaktadır.

Islağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Dilimizde kullanılan sözcüklerin tek bir zıt anlamı olabileceği gibi birden fazla zıt anlamlısı da olabilir. Buna göre, ıslak zıt anlamlısı bir tanedir. Herhangi bir sıvıya bulanmamış manasına gelen “kuru”, ıslak sözcüğünün zıt anlamı olarak kabul edilir.

Zıt ya da karşıt anlamlı kelimeler anlam düzlemi içerisinde farklı uçlarda yer alırlar. Olumsuzluk eklerinden türetilen kelimeler zıt anlam olarak kabul edilmez. Bu bakımdan, ıslak olmayan ya da ıslanmamış sözcükleri ıslağın zıt anlamı değildir. Bu kelimeler ıslak teriminin olumsuzluk halini ifade etmektedir. Islak sözcüğünün tek zıt anlamı kuru olarak kabul edilir.