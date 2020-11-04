İşletme Enformatiği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

İşletme Enformatiği Bölümü 4 senelik bir lisans bölümü adaylarına pek çok imkân sağlayabilen kapsamlı bir eğitimdir. İşletme Enformatiği bölümünde eğitim görmek isteyenlerin almaları gereken puan üniversitelerin başarı sıralamalarına göre farklılık göstermektedir. İşletme enformatiği bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar devlet üniversitelerinde yeterli taban puanı alamamaları durumunda özel üniversitelerin puanlarını araştırabilir. İşletme Enformatiği bölümünden yüksek lisans yapabileceğiniz gibi, 2 senelik okumuş olduğunuz işletme veya programlama temelli bölümlerden herhangi bir kısmını bu bölümde 4 seneye tamamlayabilirsiniz.



İşletme Enformatiği Bölümü Nedir?



Bu bölüm öğrencilerine hem bilgisayar bilimleri hem de işletme üzerine eğitimler sunmaktadır. İşletme Enformatiği bölümünün gayesi, öğrencilerin çalışacakları kurumların enformatik çarelerini yerine getirebilecek, yer aldığı sektör içerisinde fark yaratabilecek, yarar ve katkı sağlayabilecek şahısları geliştirerek sektöre kazandırmaktır.



İşletme Enformatiği Bölümü Dersleri Nelerdir?



Bu bölüm öğrencileri 8 dönemlik eğitim yaşamları boyunca pek çok ekonomi ve işletme üzerine ayrıntılı dersler almaktadırlar ve uygulamalı dersle de aldıkları eğitimleri güçlendirmektedir. İşletme enformatiği bölümünde okuyanlar erasmus avantajlarından faydalanabilmektedir. İşletme Enformatiği bölümünü tercih etmek isteyen aday öğrenciler;



Algoritmalar ve Programlama,

Ekonomiye Giriş

İşletme ve Ekonomi için Office Uygulamaları,

Ekonomi ve İşletme için Analiz,

İşletme için İleri İstatistik,

İşletmeler için Veri İletişimi,

Finansal Raporlama ve Maliyet Analizi,

Sistem Analizi ve Tasarımı,

Kullanıcı Arayüzü Tasarımı,

Yönetim Bilimi,



Başta olmak üzere, pek çok dersten 4 sene boyunca mesul olacaklardır. Bu dersleri başarıyla tamamlamaları durumunda ‘İşletme Enformatiği Lisans Diplomasını’ alabilmektedirler. İşletme Enformatiği Bölümünden mezun olan bireylere “İşletme Enformatiği Uzmanı” denilmektedir.



İşletme Enformatiği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



İşletme Enformatiği mezunları bulundukları işletme içerisinde kendilerinden istenilen her işi bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak gerçekleştirmeleri istenmektedir. İşletmelere teknik ve güvenlik kontrolü hizmetleri de sunmaktadır.



İşletme Enformatiği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?



İşletme Enformatiği mezunları kamu veya özel sektör dahilinde kendilerine yer bulabilmektedirler. Bu bölümün mezunları için sektör ve çalışacağı alan sınırlaması olmaması, mezunlar için pek çok iş imkânı meydana getirmektedir. Bahsedilen iş imkânlarından devlet kurumlarında bulunan fırsatlarda