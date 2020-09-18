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    18.09.2020 - 03:10 |

    Isparta Haritası: Isparta İlçeleri Nelerdir? Isparta İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Isparta Şehri Akdeniz Bölgesinde bulunmaktadır. Isparta Göller Bölgesinin merkezi olarak bilinmektedir. Şehir gül yetiştiriciliği bakımından oldukça önemlidir. Sizler için Isparta ilinin ilçeleri ve nüfusu ile ilgili bilgileri derledik.

    Isparta Haritası: Isparta İlçeleri Nelerdir? Isparta İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Isparta şehrinin daha önceki ismi Baris’idi. Yunancadan gelen İS belirteci başa gelerek şehrin ismi Isparta oldu.

    Isparta Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    Isparta İlinin Kaç İlçesi Vardır?

    Isparta Şehrinin 1 adet şehir merkezi bulunur. Bunun yanında da 12 tane ilçesi vardır. bu şehir Akdeniz iklimi ile Karasal iklim arasında geçişlerin olduğu bir şehirdir. TÜİK verilerine bakıldığında ilin nüfus oranının çok fazla değişmediği görülmektedir.

    Isparta İl Nüfusu Ne Kadar?

    Isparta şehrinin nüfusu yıllara göre aşağıdaki gibi seyir göstermiştir.

    2007 yılında 419.845

    2008 yılında 407.463

    2009 yılında 420.796

    2010 yılında 448.298

    2011 yılında 411.245

    2012 yılında 416.663

    2013 yılında 417.774

    2014 yılında 418.780

    2015 yılında 421.766

    2016 yılında 427.324

    2017 yılında 433.830

    2018 yılında 441.412

    2019 yılında 444.914

    Isparta İlinin İlçeleri Nelerdir?

    Isparta ilinin toplamda 12 adet ilçesi bulunur. Bunlar;

    Yenişarbademli

    Yalvaç

    Uluborlu

    Sütçüler

    Senirkent

    Şarkikaraağaç

    Keçiborlu

    Gönen

    Gelendost

    Eğirdir

    Atabey

    Aksu

    Isparta ilinin merkezinden sonra en kalabalık ilçesi Yalvaç'tır.

    Isparta'da Gül Üretimi

    Isparta şehri Türkiye'nin gül ve gül yağı üretimini sağlamaktadır. Isparta'da ilk olarak 1888 yılında yağ çıkarmak amacı ile gül üretilmeye başlamıştır. Gül yağı üretimine ise 1892 yılında başlanmıştır. Isparta'nın toprakları yağ gülü üretmek için oldukça elverişlidir.

    Isparta'da Kasım ve Aralık aylarında gül dikimi gerçekleştirilmektedir. Gül fidanlarının yetiştirilmesi oldukça zahmetlidir. Gül fidanları dikildikten sonra ilk yıl bu fidanlardan ürün alınmamaktadır. Gül fidanları ortalama olarak 5 yıl boyunca ürün vermektedir.

    Gül hasatlarının başlaması ile fidan üzerindeki çiçekler bitene kadar hasadın devam etmesi oldukça önemlidir. Eğer havalar iyi olursa Mayıs ayında güller toplanmaya başlamaktadır. Gül çiçeklerinin toplanmasına sabah saatlerinde üzerinde çiğ varken başlanmaktadır. Yaklaşık olarak sabah 5'te güller toplanmaya başlar ve saat 10 gibi toplama işlemi sona erer.

    Güller toplanırken sap kısımları alınmaz. Düğüm kısımlarından toplama işlemi gerçekleştirilir. Güllerin günlük olarak hasat edilmesi gül yağlarının daha kaliteli olmasını sağlamaktadır.

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