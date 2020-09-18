Isparta Haritası: Isparta İlçeleri Nelerdir? Isparta İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Isparta Şehri Akdeniz Bölgesinde bulunmaktadır. Isparta Göller Bölgesinin merkezi olarak bilinmektedir. Şehir gül yetiştiriciliği bakımından oldukça önemlidir. Sizler için Isparta ilinin ilçeleri ve nüfusu ile ilgili bilgileri derledik.
Isparta şehrinin daha önceki ismi Baris’idi. Yunancadan gelen İS belirteci başa gelerek şehrin ismi Isparta oldu.
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Kaynak: cografyaharita.com
Isparta İlinin Kaç İlçesi Vardır?
Isparta Şehrinin 1 adet şehir merkezi bulunur. Bunun yanında da 12 tane ilçesi vardır. bu şehir Akdeniz iklimi ile Karasal iklim arasında geçişlerin olduğu bir şehirdir. TÜİK verilerine bakıldığında ilin nüfus oranının çok fazla değişmediği görülmektedir.
Isparta İl Nüfusu Ne Kadar?
Isparta şehrinin nüfusu yıllara göre aşağıdaki gibi seyir göstermiştir.
2007 yılında 419.845
2008 yılında 407.463
2009 yılında 420.796
2010 yılında 448.298
2011 yılında 411.245
2012 yılında 416.663
2013 yılında 417.774
2014 yılında 418.780
2015 yılında 421.766
2016 yılında 427.324
2017 yılında 433.830
2018 yılında 441.412
2019 yılında 444.914
Isparta İlinin İlçeleri Nelerdir?
Isparta ilinin toplamda 12 adet ilçesi bulunur. Bunlar;
Yenişarbademli
Yalvaç
Uluborlu
Sütçüler
Senirkent
Şarkikaraağaç
Keçiborlu
Gönen
Gelendost
Eğirdir
Atabey
Aksu
Isparta ilinin merkezinden sonra en kalabalık ilçesi Yalvaç'tır.
Isparta'da Gül Üretimi
Isparta şehri Türkiye'nin gül ve gül yağı üretimini sağlamaktadır. Isparta'da ilk olarak 1888 yılında yağ çıkarmak amacı ile gül üretilmeye başlamıştır. Gül yağı üretimine ise 1892 yılında başlanmıştır. Isparta'nın toprakları yağ gülü üretmek için oldukça elverişlidir.
Isparta'da Kasım ve Aralık aylarında gül dikimi gerçekleştirilmektedir. Gül fidanlarının yetiştirilmesi oldukça zahmetlidir. Gül fidanları dikildikten sonra ilk yıl bu fidanlardan ürün alınmamaktadır. Gül fidanları ortalama olarak 5 yıl boyunca ürün vermektedir.
Gül hasatlarının başlaması ile fidan üzerindeki çiçekler bitene kadar hasadın devam etmesi oldukça önemlidir. Eğer havalar iyi olursa Mayıs ayında güller toplanmaya başlamaktadır. Gül çiçeklerinin toplanmasına sabah saatlerinde üzerinde çiğ varken başlanmaktadır. Yaklaşık olarak sabah 5'te güller toplanmaya başlar ve saat 10 gibi toplama işlemi sona erer.
Güller toplanırken sap kısımları alınmaz. Düğüm kısımlarından toplama işlemi gerçekleştirilir. Güllerin günlük olarak hasat edilmesi gül yağlarının daha kaliteli olmasını sağlamaktadır.