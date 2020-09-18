Isparta Haritası: Isparta İlçeleri Nelerdir? Isparta İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Isparta şehrinin daha önceki ismi Baris’idi. Yunancadan gelen İS belirteci başa gelerek şehrin ismi Isparta oldu.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Isparta İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Isparta Şehrinin 1 adet şehir merkezi bulunur. Bunun yanında da 12 tane ilçesi vardır. bu şehir Akdeniz iklimi ile Karasal iklim arasında geçişlerin olduğu bir şehirdir. TÜİK verilerine bakıldığında ilin nüfus oranının çok fazla değişmediği görülmektedir.



Isparta İl Nüfusu Ne Kadar?



Isparta şehrinin nüfusu yıllara göre aşağıdaki gibi seyir göstermiştir.

2007 yılında 419.845

2008 yılında 407.463

2009 yılında 420.796

2010 yılında 448.298

2011 yılında 411.245

2012 yılında 416.663

2013 yılında 417.774

2014 yılında 418.780

2015 yılında 421.766

2016 yılında 427.324

2017 yılında 433.830

2018 yılında 441.412

2019 yılında 444.914

Isparta İlinin İlçeleri Nelerdir?



Isparta ilinin toplamda 12 adet ilçesi bulunur. Bunlar;

Yenişarbademli

Yalvaç

Uluborlu

Sütçüler

Senirkent

Şarkikaraağaç

Keçiborlu

Gönen

Gelendost

Eğirdir

Atabey

Aksu

Isparta ilinin merkezinden sonra en kalabalık ilçesi Yalvaç'tır.



Isparta'da Gül Üretimi



Isparta şehri Türkiye'nin gül ve gül yağı üretimini sağlamaktadır. Isparta'da ilk olarak 1888 yılında yağ çıkarmak amacı ile gül üretilmeye başlamıştır. Gül yağı üretimine ise 1892 yılında başlanmıştır. Isparta'nın toprakları yağ gülü üretmek için oldukça elverişlidir.



Isparta'da Kasım ve Aralık aylarında gül dikimi gerçekleştirilmektedir. Gül fidanlarının yetiştirilmesi oldukça zahmetlidir. Gül fidanları dikildikten sonra ilk yıl bu fidanlardan ürün alınmamaktadır. Gül fidanları ortalama olarak 5 yıl boyunca ürün vermektedir.



Gül hasatlarının başlaması ile fidan üzerindeki çiçekler bitene kadar hasadın devam etmesi oldukça önemlidir. Eğer havalar iyi olursa Mayıs ayında güller toplanmaya başlamaktadır. Gül çiçeklerinin toplanmasına sabah saatlerinde üzerinde çiğ varken başlanmaktadır. Yaklaşık olarak sabah 5'te güller toplanmaya başlar ve saat 10 gibi toplama işlemi sona erer.



Güller toplanırken sap kısımları alınmaz. Düğüm kısımlarından toplama işlemi gerçekleştirilir. Güllerin günlük olarak hasat edilmesi gül yağlarının daha kaliteli olmasını sağlamaktadır.