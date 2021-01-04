Issız Zıt Anlamlısı Nedir? Issızın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Issız kelimesi; hiç kimsede bulunmayan veya hiçbir şeyin bulunmadığı yer olarak ifade edilen durumlar için kullanılan bir kelimedir. Issız kelimesi, diğer kelimelere nazaran daha az kullanılsa da günlük hayatta karşılaşılacak kelimelerin içerisinde bulunmaktadır. Issız kelimesinin zıt anlamlısı ve zıt anlamların bir arada kullanıldığı örnek cümle hakkında bilgi vermek yararlı olacaktır.

Issızın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Issız kelimesinin zıt anlamı olan kelime; kalabalıktır. Issız kelimesi; bir yerde hiç kimsenin bulunmamasını ifade ederken, kalabalık kelimesi ise; bir yerde birden fazla insanın bir arada bulunmasını ifade eder. Bu kelimeler farklı durumlar için de kullanılabilir. Bu kelimelerin bir arada kullanıldığı örnek ise;

- Issız yerlere gitmeyi tercih etmektense kalabalık yerlere gitmeyi tercih ederim.