İstanbul’a 6 yeni okul

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yaptırılacak okulların dün düzenlenen temel atma törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve TMSF Başkanı Muhiddin Gülal katıldı.

Bakan Selçuk, törende yatığı konuşmada derslik sayısını artırırken bir taraftan da niteliği artırmaya çalıştıklarını, bunun da uluslararası kalite standartları çerçevesinde artmasını önemsediklerini belirtti. Selçuk, “Türkiye’nin hem PISA’da hem TIMSS’te çok büyük bir yükseliş göstermesi, bu mutluluğumuzu perçinledi ve kalitenin niye öne çıkması gerektiğini, okullarla yaşanan yerlerle yaşanan yaşantılar arasındaki bağlantının niye güçlü olduğunu bize göstermiş oldu” dedi.

2003-2020 yılları arasında 1424 okulun devlet ve hayırseverler tarafından şehrin hizmetine sunulduğu bilgisini veren Vali Yerlikaya ise kentte 36 okulun yapımının sürdüğünü, temel atılanlarla birlikte 62 okulun yapımına da başlandığını ya da başlanmak üzere olduğunu ifade etti.