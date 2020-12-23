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    HaberlerEğitim Haberleri İstanbul’a 6 yeni okul
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    23.12.2020 - 07:00 |

    İstanbul’a 6 yeni okul

    İstanbul Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Sultanbeyli ilçelerinde birer, Üsküdar ilçesinde 2 olmak üzere 6 okulun temeli atıldı.

    İstanbul’a 6 yeni okul

     

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yaptırılacak okulların dün düzenlenen temel atma törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi  Ali Yerlikaya ve TMSF Başkanı Muhiddin Gülal katıldı.

    Bakan Selçuk, törende yatığı konuşmada derslik sayısını artırırken bir taraftan da niteliği artırmaya çalıştıklarını, bunun da uluslararası kalite standartları çerçevesinde artmasını önemsediklerini belirtti. Selçuk, “Türkiye’nin hem PISA’da hem TIMSS’te çok büyük bir yükseliş göstermesi, bu mutluluğumuzu perçinledi ve kalitenin niye öne çıkması gerektiğini, okullarla yaşanan yerlerle yaşanan yaşantılar arasındaki bağlantının niye güçlü olduğunu  bize göstermiş oldu” dedi.

    2003-2020 yılları arasında 1424 okulun devlet ve hayırseverler tarafından şehrin hizmetine sunulduğu bilgisini veren Vali Yerlikaya ise kentte 36 okulun yapımının  sürdüğünü, temel atılanlarla birlikte 62 okulun yapımına da başlandığını ya da başlanmak üzere olduğunu ifade etti.

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