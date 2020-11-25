İşten Artmaz Dişten Artar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

İşten artmaz dişten artar atasözü tutumluluğun önemini vurgulayan bir sözdür. Bir insanın çalışmasının önemli olduğunu ama kazandığını tutumlu şekilde harcamasının daha önemli olduğunu belirtir.



İşten Artmaz Dişten Artar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?



İşten artmaz dişten artar hem uyarıcı hem de öğüt verici nitelikte bir atasözüdür. Bu atasözünün anlamı şu şekildedir: İnsan ne denli çok çalışıp para kazanırsa kazansın, tutumlu harcamasını bilmezse bir şey arttıramaz. Para, kazanmakla değil, tutumla artar.



İşten Artmaz Dişten Artar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı



İşten artmaz dişten artar atasözü öğüt verici sohbetlerin içerisinde kullanılmaktadır. Örneğin: Ne kadar çalışırsan çalış kızım ama unutma ki tutumlu olmadıktan sonra zor. Atalarımız işten artmaz dişten artar diyerek bunu demek istemiş.