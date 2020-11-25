İşten Artmaz Dişten Artar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Atasözleri günlük hayatta sık sık kullanılan özlü sözlerdir. Atalarımızın yaşadıkları, deneyimledikleri olaylar sonucunda yaptıkları çıkarımlar ile oluşmuştur. Uyarı veren ve aynı zamanda öğüt verici sözlerdir. İşten artmaz dişten artar atasözü de bunlardan biridir. İşten artmaz dişten artar atasözünün anlamı nedir? İşten artmaz dişten artar atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? Benzeri bilgileri sizler için derledik.
İşten artmaz dişten artar atasözü tutumluluğun önemini vurgulayan bir sözdür. Bir insanın çalışmasının önemli olduğunu ama kazandığını tutumlu şekilde harcamasının daha önemli olduğunu belirtir.
İşten Artmaz Dişten Artar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
İşten artmaz dişten artar hem uyarıcı hem de öğüt verici nitelikte bir atasözüdür. Bu atasözünün anlamı şu şekildedir: İnsan ne denli çok çalışıp para kazanırsa kazansın, tutumlu harcamasını bilmezse bir şey arttıramaz. Para, kazanmakla değil, tutumla artar.
İşten Artmaz Dişten Artar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
İşten artmaz dişten artar atasözü öğüt verici sohbetlerin içerisinde kullanılmaktadır. Örneğin: Ne kadar çalışırsan çalış kızım ama unutma ki tutumlu olmadıktan sonra zor. Atalarımız işten artmaz dişten artar diyerek bunu demek istemiş.